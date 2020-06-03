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Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:12:54 -
Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Seydişehir Kaymakamlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Değirmenci Mahallesi'nde, birden fazla kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla İlçe Sağlık Kurulu kararıyla mahallenin karantinaya alındığı ifade edilen açıklamada, mahallede yaşayanlardan, kendi sağlıkları için evlerinden çıkmamaları ve alınan tedbirlere uymaları istendi.

Mahalledeki 11 kişinin testinin pozitif çıktığı, filyasyon ekibinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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