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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,115 - 2,242 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:15:02 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,115 - 2,242 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,115 2,242
Ekmeklik diğer buğday 2,201 2,201
Düşük vasıflı buğday 2,077 2,077
ARPALAR

Arpalar 1,663 1,665
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,613 1,728
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,124 8,124
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