Konya, savunma sanayiinde atağa geçti

Türkiye’nin ‘tahıl ambarı’ olarak bilinen Konya, savunma sanayiinde de söz sahibi olmaya başladı. Şehirdeki firmalar MPT-76, MİLGEM, Altay Tankı, Hava-Kara Savunma Sistemleri projelerinde yer alıyor. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, kentte savunma sanayii alanındaki üretim kabiliyetlerini artırmaya yönelik ciddi çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı fabrikaların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayacak 36 firmanın onaylı tedarikçi listesinin yayınlandığını hatırlatan Memiş, “Listede yer alan 11 firma Konya’dan. Tabii biz bu 11 firmayla sınırlı kalmayacağız. Şu anda 20 civarında firmamız onaylı tedarikçi olmak için çalışmalar yapıyor. İlerleyen süreçte bu sayı daha yukarıya çıkacak” dedi.