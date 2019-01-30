0553 313 94 23

Konya, savunma sanayiinde atağa geçti

Savunma sanayii alanındaki üretim kabiliyetlerini artırmaya yönelik ciddi çalışmalar yürütülen Konya'da firmalar MPT-76, MİLGEM, Altay Tankı, Hava-Kara Savunma Sistemleri projelerinde yer alıyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:51
Konya, savunma sanayiinde atağa geçti

Türkiye’nin ‘tahıl ambarı’ olarak bilinen Konya, savunma sanayiinde de söz sahibi olmaya başladı. Şehirdeki firmalar MPT-76, MİLGEM, Altay Tankı, Hava-Kara Savunma Sistemleri projelerinde yer alıyor. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, kentte savunma sanayii alanındaki üretim kabiliyetlerini artırmaya yönelik ciddi çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı fabrikaların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayacak 36 firmanın onaylı tedarikçi listesinin yayınlandığını hatırlatan Memiş, “Listede yer alan 11 firma Konya’dan. Tabii biz bu 11 firmayla sınırlı kalmayacağız. Şu anda 20 civarında firmamız onaylı tedarikçi olmak için çalışmalar yapıyor. İlerleyen süreçte bu sayı daha yukarıya çıkacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:51
  1. tahıl ambarı
  2. MPT-76
  3. MİLGEM
  4. Altay Tankı
  5. Hava-Kara Savunma Sistemleri
  6. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü
  7. Millî Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    1. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    2. Siyonist yerleşimcilerden Batı..
    3. Apple'dan Türkiye açıklaması: İndirim..
    4. Liverpool - Leicester City Premier Lig..
    5. Yabancıya satış umut oldu! Konutta..
    6. ANALİZ - Generallerden sonra yeni ABD..
    7. Taksitte süre uzatılsın ekonomi..
    8. Teknosa, "İş Ortakları Toplantısı"..
    9. Döviz kurları
    10. TCMB Enflasyon Bilgilendirme Toplantısı
    11. GRAFİKLİ - Katar, Asya Kupası'nda..
    12. Kabineden ilk sinyal geldi! Sanayide..
    13. Darbeci hain yalanda sınır tanımadı:..
    14. Çavuşoğlu AB Bakanlarıyla bir araya..
    15. Adalet Bakanlığı icra müdür yardımcısı..
    16. "Oğlumun yaşadığını hissediyorum"
    17. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    18. İşte oto ihracatının yeni yıldızı
    19. Liglerin tek yenilgisiz takımından bir..
    20. TCMB Enflasyon Raporu Bilgilendirme..
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!