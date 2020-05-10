Konya normalleşmeye hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken; normalleşme sürecine geçiş döneminde vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeler, tramvay ve otobüs durakları, alt ve üst geçitler, yaya yolları ve bisiklet yollarında temizlik çalışması yapıyor.

Yeni tip korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için dezenfeksiyon seferberliği başlatan Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de şehir merkezinde temizlik çalışmaları yapıyor. Şehir merkezinde yoğun olarak kullanılan otobüs ve tramvay durakları, köprülü kavşaklar, yaya alt ve üst geçitleri, hızlı tren geçitleri, belediyeye ait umumi tuvaletler, bisiklet yolları ve çevre yollarında temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, normal günlerde de dezenfeksiyon hizmetlerini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde şehir genelinde sürdürdükleri cadde düzenleme çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmalarına da büyük önem verdiklerini belirterek, “Ekiplerimiz korona virüs salgınının başladığı günden itibaren toplu ulaşım araçları ve halkımızın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ise, normal günlerde yoğun kullanılan alanlarda periyodik olarak temizlik, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz normalleşmeye hazırlanıyor. Hemşehrilerimizin sağlığı için her türlü tedbiri almaya ve çalışmayı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntıları hep birlikte atlatacağız” dedi.

Durak ve ana caddeler temizlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 54 adet taşıt alt-üst geçidi, 37 adet yaya alt üst geçidi ve 24 adet hızlı tren alt geçidinin temizliğini sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde düzenli olarak gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında şehir merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı otobüs durakları ile tramvay duraklarında da temizlik ve yıkama çalışması yapan ekipler; Beyşehir, Adana, Ankara, İstanbul ve Antalya çevre yollarında da bariyer ve ferforjelerin temizliğini gerçekleştiriyor.

Bisiklet yolları sabunlu suyla yıkandı

550 kilometre bisiklet yolu ağıyla bisiklet şehri olan Konya’da hem sosyal mesafe için en uygun ulaşım aracı olması hem de çevreci olmasından dolayı bisiklet yoğun olarak tercih ediliyor. Büyükşehir Belediyesi de yoğun kullanılan bisiklet yollarını sabunlu suyla yıkayarak Konyalıların sağlıklı ulaşımına katkı sağlıyor. Büyükşehir ekipleri, Tarihi Bedesten Çarşısı’nda kademeli olarak gerçekleşecek normalleşme süreci öncesi oluşabilecek yoğunluğa karşı da işyerlerinin önü ve caddelerin temizliğini yaparak; tarihi, turistik alanların duvarlarına yapıştırılan afiş ve broşürleri görüntü kirliliğinin giderilmesi adına temizledi. Ekipler, Tarihi Bedesten Çarşısı’nın yanı sıra; Mevlana Meydanı, İstanbul Caddesi, Kayalıpark, Kültürpark, Zafer Meydanı, Kılınçaslan Şehir Meydanı, Alaaddin Bulvarı gibi yoğun kullanılan bölgelerde çöp kovaları, cami şadırvanları ve yollarda sabunlu suyla yıkama işlemi gerçekleştirdi.