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Aktüel Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Şeb-i Arus için anlamlı klip
Aktüel

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Şeb-i Arus için anlamlı klip

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:32:06 -
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Şeb-i Arus için anlamlı klip

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana'yı anma etkinliklerinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenmesi nedeniyle, "Bu Sene Gönülden Kucaklaşıyoruz" temalı bir klip paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, İngiltere, İran, Amerika, Japonya, Tunus, İtalya, Hindistan, Bulgaristan, Letonya, Bosna Hersek ve Azerbaycan gibi ülkelerde Şeb-i Arus törenlerine katılamayan Mevlana aşıklarının duygularını anlatan video paylaşıldığı belirtildi.

Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen, on binlerce yerli ve yabancı misafiri buluşturan Hz. Mevlana'yı anma etkinliklerinin bu yıl seyircisiz gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amerika'dan Japonya'ya, İtalya'dan Hindistan'a, Letonya'dan Azerbaycan'a, Almanya'dan Tunus'a kadar dünyanın dört bir köşesinden Hazreti Mevlana'ya gönül veren yabancı misafirler, bu yıl gelemeseler de gönüllerinin Konya'da ve Mevlana ile olduğunu dile getirdi. 'Kalp neredeyse gönül orada. Bu sene gönülden kucaklaşıyoruz.' sloganıyla hazırlanan video sosyal medya hesaplarından paylaşıldı."

Açıklamada, paylaşılan klibin beğeni topladığı ifade edildi.


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