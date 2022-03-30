Konya Büyükşehir Belediyesi'nden iklim dostu projeler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliğine uyum çalışmaları ve çevre dostu projeleriyle ilgili bilgi verdi. Altay, şunları aktardı:

Eylem planı hazırlanacak

Bildiğiniz gibi Konya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor. Konya Kapalı Havzası’nda su kaynakları çekiliyor, çölleşme artıyor, obruklar oluşuyor. 50 yıllık yağış ortalaması azalırken sıcaklık ortalamaları yükseliyor. Yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ‘‘Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi’ne ilimizin dahil edilmesi için gerekli kriterlere uygunluk sağlanarak Pilot Büyükşehir olarak seçildik ve hibe programına dahil edildik. Küresel ısınmanın getirdiği iklim değişikliklerine uyum planları ve stratejilerin ortaya konularak eylemlerin sahaya yansıtılması ve iklim değişikliğine dirençli şehirler oluşturmaya yönelik Konya İklim Değişikliği Eylem Planı’nın hazırlanması çalışmalarımız devam ediyor.

Hedef sıfır atık

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ‘Konya İli Sıfır Atık Yönetimi Sistemi Planı’nı hazırladık. 31 ilçemiz ve bağlı mahalleleri kapsayan yerleşim yerlerinde Sıfır Atık Projesi’nin daha etkin uygulanması için çalışmalar yürütüyoruz.

Yeşil ulaşım ağı genişletiliyor

‘Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye’ hedefleri doğrultusunda; Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya ilimiz için Sera Gazı Emisyon Envanter Raporu ve Azaltım Eylem Planı’nın hazırlanması, daha fazla gürültü bariyerinin projelendirilmesi, Ulaşım Master Planı ile sürdürülebilir kentsel hareketlilik planının uygulamaya konulması; metrodan banliyoya ve katenersiz tramvaya kadar yeşil ulaşım ağının genişletilmesi; kişi başı yeşil alan miktarını artırılması gibi uygulamalarla iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayarak karbon salınımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

Karbonsuz binalar

‘İklim Dostu Yeşil Binalara Uyum Çalışmaları’ çerçevesinde Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen ve Dünya Kaynakları Enstitüsü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yürütülen ‘Sıfır Karbon Binalar Projesi’nin iki pilot şehrinden biri Konya’mızdır. Proje kapsamında; 2050 yılına kadar inşaat sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik ulusal yol haritalarının geliştirilmesi ve benimsenmesini sağlamak ve Yerel Eylem Planlarının ve Stratejilerin Geliştirilmesi çalışmalarını yürütüyoruz.

Karbon nötr şehirler projesi

‘İklim Dostu Karbon Nötr Şehirler Projesi’ kapsamında fosil yakıt kullanımının azaltılması, yutak alanların artırılması, bisiklet, scooter gibi çevreci ulaşım araçların kullanımının daha çok teşvik edilmesi ve şehrimizde Düşük Emisyon Bölgeleri’nin oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Farkındalık eğitimleri veriliyor

Yeşil İstihdam yolunda gençlerimize iş imkanları sağlanmakta, çevre/iklim değişikliğinin bilinçlendirilmesi ve toplumun farklı kesimlerinden katılımının artırılmasına yönelik farkındalık eğitim programlarımız devam etmektedir. Teknolojinin iklim değişikliğine entegre edilmesi amacıyla Akıllı Şehir uygulamaları yapılmaktadır.

Bisiklet kenti

Şehir içi seyahatlerde karbon emisyonunu en aza indirebilmek için Konya’mızı bir bisiklet şehri haline getirdik. 550 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye’nin en uzun, dünya ülkeleri arasında ise önde gelen bisiklet yolu ağına sahibiz. 2030 yılında 786 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla Türkiye’de ilk kez uygulanacak Bisiklet Master Planımız onaylandı ve planımız sayesinde şehrimiz Uluslararası İdealkent Ödülü’nü kazandı. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile ‘Konya’da Bisikletli Ulaşımın Geliştirilmesi ve Teşvik Edilmesine Yönelik İkili İş Birliği Protokolü’ imzaladık.

“2021 yılında 4.8 milyon metreküp suyun boşa gitmesini önledik”

Su kayıpları kontrolü çalışmaları kapsamında “Akıllı Şehirler-Akıllı Şebekeler” konseptimize uygun olarak şehrimizdeki tüm altyapılarımız akıllı bir sistem haline dönüştürülmektedir. Tam donanımlı araçlar ve kalifiye personel ile yüzeye çıkmayan fiziki su kayıplarına müdahale ederek suyun boşa gitmesinin önüne geçmek için yaptığımız çalışmalar sayesinde; 2021 yılında 4.8 milyon metreküp suyu kullanıma kazandırdık. Herkes için daha sağlıklı, daha yeşil ve yaşanabilir şehirler için el ele verelim; yarınlara daha temiz ve güzel bir dünya bırakalım.

Göllerin korunması

Birer tabiat harikası olan Beyşehir Gölü, Meke Gölü ve Tuz Gölü’nü korumak ve eski ihtişamına kavuşturmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışmalar yürüyoruz. Beyşehir Gölü’nde 470 adet hayalet ağ gölden çıkarılarak temizlendi. Yine Beyşehir Gölü ve Tuz Gölü’nün kurtarılması için çevresindeki mahallelerde atık su arıtma tesislerinin yapımını sürdürüyoruz. Karapınar’da inşa ettiğimiz atık su arıtma tesisinde de arıtılan suyu Meke Gölü’ne aktararak inşallah göle hayat vereceğiz.

Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi (1.108 hanede doğal gaz dönüşümü)

Özellikle kış döneminde ısınma amaçlı kömür kullanımı sonucu hava kalitesi olumsuz etkilenmektedir. ‘Benim Şehrim: Hava Temiz Projesi’ ile Konya şehir merkezinde hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla ısınma amaçlı kömür kullanımını sonlandırarak doğal gaz dönüşümü gerçekleştirdik. Türkiye’de ilk olan uygulamayla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile ortaklaşa yürüttüğümüz ‘Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi’ ile Mevlana Müzesi’nin etrafındaki mahallelerimizde öncelikli olarak alt yapı ve imar sorunu olmayan, doğal gaz hattı bulunan ve abonelik sistemine geçebilecek; çoğunluğu sosyal yardımlaşma kömürü alan, dar gelirli ailelerin olduğu 1.108 konutun doğalgaz dönüşüm işlemleri tamamlandı. Sosyal yardımlaşma kömürü alan vatandaşlarımıza kömür yerine doğalgaz faturasına destek sağlanması amacıyla Kaymakamlıklarımızla protokoller imzalandı. Bu vesileyle Hükümetimiz de doğalgaz bağlantısı olan dar gelirli ailelere doğalgaz yardımı yapmaya başladı. Projenin ikinci etabında şehir merkezinde bulunan ve ısınma amaçlı kömür kullanan tüm konutların doğal gaza dönüşüne yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

Atık Su Arıtma Tesisleri ve atık çamurundan enerji üretimi

Döngüsel Ekonomi Modeli’ne uygun olarak; ilçelerimizde inşa ettiğimiz pek çok Atık Su Arıtma Tesisimiz ile atık suların çevreye olan zararını ortadan kaldırıyoruz. Atık suların işlenmesiyle elde edilen çamurun oluşumu sırasında ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Arıtılan suyu yeşil alanlarda kullanıyor; arıtma çamurunu gübre olarak çiftçilerimize veriyoruz.

Konya Atık Su Arıtma Tesisi’nde 1.000 metrekare alanda konumlandırılmış Mor Şebeke, arıtılan atık suların yeniden kullanımı için 150 metreküp/saat kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Mor Şebeke suyunu, 2 milyon 500 bin metrekare yeşil alan sulamasında kullanılıyoruz.

Mavi Tünel Hidroelektrik Santrali

Mavi Tünel çıkışına inşa ettiğimiz hidroelektrik santralimiz, 70 milyon kilovat/ saat elektrik enerjisi üretecek güce sahip. 36 kilometre uzunluğundaki yüksek gerilim enerji nakil hattı, türbin montajı, birinci ünite jeneratör kısmı ve 11 kilovatı 154 kilovata çıkaran trafo merkezi tamamlandı. Ayrıca otomasyon devreye alındı.

Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları ve Enerji Üretim Tesisleri

Etkin bir şekilde uyguladığımız Sıfır Atık ve geri kazanım politikamız sayesinde, Konya genelindeki 5 adet metan gazından enerji üretim tesisimizde 2021 yılında 83 milyon 200 bin 170 kilovat elektrik enerjisi ürettik. Kuruldukları günden bugüne bu tesislerde ürettiğimiz toplam elektrik miktarı 539 milyon 530 bin 688 kilovata ulaştı.