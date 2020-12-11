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Aktüel Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da cuma namazında yağmur duası
Aktüel

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da cuma namazında yağmur duası

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:17:01 -
Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da cuma namazında yağmur duası

KONYA (AA) - Son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'daki camilerde de cuma vakti yağmur duası yapıldı.

Konya'nın simge camilerinden Hacıveyiszade Camisi'nde cuma hutbesinde suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konusu anlatıldı.

Hutbenin ardından imamın yaptığı yağmur duasına cami içerisinde ve avlusunda namaz kılan vatandaşlar eşlik etti.

Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da da cuma namazında yapılan yağmur duasına maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek iştirak eden vatandaşlar semaya el kaldırdı.



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