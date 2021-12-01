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Kültür - Sanat Konuralp’teki kazıda heykel başı bulundu
Kültür - Sanat

Konuralp’teki kazıda heykel başı bulundu

Konuralp bölgesinde Düzce Belediyesi tarafından devam eden Prusias Ad Hypium Antik Kentindeki kazılarda, Roma dönemine ait olduğu düşünülen heykel ayağının ardından heykel başı da bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 09:52:00 - 2021-12-01 09:57:01
Konuralp’teki kazıda heykel başı bulundu

Konuralp Antik Tiyatro binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor. Düzce’nin ve bölgenin en önemli tarihi miraslarından olan Antik Tiyatro’da 12 ay boyunca Düzce Belediyesi tarafından yapılan kazılarda tarih gün yüzüne çıkıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün önem verdiği çalışmalardan biri olan Konuralp Antik Tiyatro’sunda geçtiğimiz günlerde sahne binasının doğu girişinde çocuk ayağına ait olduğu tahmin edilen heykel bulunmuştu. Heykel ayağının çıktığı bölümde devam eden kazı çalışmalarında bu kez de heykel başına rastlandı. Titizlikle çıkarılan heykel başı temizlendikten sonra Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Ara vermeden devam eden kazılarda heykelin diğer parçalarının da çıkması öngörülüyor.

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