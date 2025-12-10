  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sanayi üretimindeki son tablo netleşti! Şimşek’ten beklenen değerlendirme geldi!

İstifa eden CHP'li vekilden salvolar! "Parti bir yere tapusunu vermiş, belgeyi ortaya koysun kendimi asacağım"

Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık

Bina tamamen boşaltıldı! İstanbul’da okulda büyük panik

Suriye’den dikkat çeken mesaj! Bakan Şeybani yeni dönemin çerçevesini açtı!

Cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızına kasten öldürme suçlaması: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Take Off İstanbul'un açılışında konuşan Bakanı Kacır ‘Çalışmalarımız burada bitmeyecek’

Emevi Camii'nde tarihi an! Ahmed Şara'dan Rafizilere 'fetih' cevabı

Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması büyüyor: Başsavcılık gözaltına alınan isimlerin listesini paylaştı

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?
Yerel Kontrolden çıkan otomobil bina duvarına saplandı!
Yerel

Kontrolden çıkan otomobil bina duvarına saplandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kontrolden çıkan otomobil bina duvarına saplandı!

Bolu’nun Gerede ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil bina duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölge sakinleri gürültüyle dışarı fırlarken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Kaza, Yeni Mahalle Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil E. idaresindeki 06 FBR 164 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bina duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar meydana gelirken, sürücü Kamil E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kamil E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Malatya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!
Malatya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Yerel

Malatya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?
Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Gündem

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Akçakale’de dehşet! Eşine şiddet uygulayıp kaza süsü vermeye kalktı!
Akçakale’de dehşet! Eşine şiddet uygulayıp kaza süsü vermeye kalktı!

Yerel

Akçakale’de dehşet! Eşine şiddet uygulayıp kaza süsü vermeye kalktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23