Yerel

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Araçta bulunan 4 genç kız yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 genç kız yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Deydinler Mahallesi’nden ilçe merkezine seyir halinde sürücü Bedriye Ö.(23) yönetimindeki 16 BYT 453 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü ile otomobildeki arkadaşları Kadriye P.(23), Sidar P.(21) ve Edanur P.(18) yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

