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Kontrolden çıkan kamyon karlı yolda devrildi; 1 yaralı

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı D- 655 yolu Kabalak rampaları mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

06 Ocak 2019 Pazar 18:32
Kontrolden çıkan kamyon karlı yolda devrildi; 1 yaralı

Düzce'de, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilen kamyonun sürücüsü Abdülkadir Yılmaz yaralandı. 

Kaza, öğleden sonra, Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı D- 655 yolu Kabalak rampaları mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Abdülkadir Yılmaz yönetimindeki 54 BM 682 plakalı taş yüklü kamyon, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Yılmaz, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Abdülkadir Yılmaz'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 18:32
  1. Zonguldak
  2. Düzce
  3. Trafik kazası
  4. Kontrolden çıkan kamyon karlı yolda devrildi

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