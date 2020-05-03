Konteyner kentte yaşayan depremzedeler ziyaret edildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkçi ile birlikte, 24 Ocak 2020 depremi sonrası Bulutlu Mahallesi’nde kurulan konteynır kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.

AK Parti Malatya milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkçi de, korona virüs salgınından önce Malatya’yı depremin etkilediğini hatırlatarak, “Bulutlu Mahallemizde depremde etkilenen mahallerimizden biriydi. Devletimiz bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için mahalleye konteynır kent kurmuştu. Büyükşehir Belediyemizde buranın altyapısını hazırlayarak sorunsuz bir konteynır kent oluşturmuştu. Bizde ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal ettik" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, depremde Bulutlu Mahallesi’nin çok etkilendiğini ifade edip, “Deprem sonrası mahallemize gittiğimizde sağlam tek binanın cami olduğunu gördük. Kadınlar bir bölümde erkekler bir başka bölümde kalıyordu. Evlerin büyük bölümü hasar görmüştü. Konteyner kent kurulması için üzerimize düşün görevi yerine getirdik. Altyapısını baştan aşağı yaptık. Mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla görüştük. Korana salgınının oluşturduğu kaos bittikten sonra Devlet ve Millet olarak el ele verip memleketimizi daha iyi yerlere getireceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan Bulutlu Mahalle Muhtarı Fazlı Özcan, “Ziyaretten çok memnun kaldık. Sorunlarımız ve eksiklerimiz ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Vatandaşlarımıza gıda kolileri dağıtıldı. İlgilerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve milletvekilimiz Bülent Tüfenkçi’ye teşekkür ediyoruz” dedi.