Konkordato talebi reddedilmişti! Resmi açıklama geldi

Dün çıkan haberlere göre, mahkeme tarafından konkordato talebi reddedilerek iflasına karar verildiği açıklanan Pamukkale Turizm'den iddialara yanıt geldi. Pamukkale Turizm faaliyetlerine halen devam ettiğini açıkladı.

Pamukkale Turizm Yönetim Kurulundan açıklamada seferlere devam edeceklerini belirtildi.

"Faaliyet iznimiz alınmıştır, seferlerde değişiklik yoktur"

Pamukkale Turizm’den yapılan açıklamada, “Ülkemizin ulusal bir değeri, Pamukkale Turizm olarak sizleri sevdiklerinize ulaştırmaya devam etmek üzere çabamızı sürdürmekteyiz. Bir süredir yaşadığımız olumsuzlukları aşabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz başvurular ve hukuki süreçler devam etmektedir. Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp, bu döneme özel faaliyet iznimiz alınmıştır.Tüm çalışmalarımız normal seyrinde devam etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de standartlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Sevgi ve güven ile yıllardır bizi tercih eden tüm yolcularımızın bizleri yalnız bırakmayacaklarına inancımız tamdır. Destekleriniz için yürekten teşekkürler.” ifadelerine yer verildi.

Pamukkale Turizm sahiplerinden Mazlum Bababalım, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz edeceklerini ve bu itirazın sunucunu kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.