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Konak’ta amatör spora destek

İzmir’de Konak Belediyesi, ilçenin amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:22
Konak’ta amatör spora destek

İzmir’de Konak Belediyesi, ilçenin amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor.


Temmuz ayında 20 amatör spor kulübüne nakdî yardım yapan Konak Belediyesi, bu kez de malzeme desteği sağladı. Amatör liglerde mücadele eden 20 kulübe, krampondan futbol topuna, eşofmandan spor ayakkabısına kadar, takımların ihtiyaç duyduğu her türlü spor malzemesi verildi.


Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, malzemeleri Konak Belediyesi başkanlık binasında düzenlenen törenle kulüplere teslim etti. Törene; İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri (ASKF) Kadir Akbulut, Konak Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir, kulüp yöneticileri, sporcular ve Konak Belediyesi meclis üyeleride katıldı.


Törende konuşan Batur, kulüplerinin yaşadıkları sıkıntıları bildiğini belirterek, “Bu yardımların kulüplerimize sezon öncesi ulaşması bizim için önemliydi. Kulüplerimize verdiğimiz sözleri kademe kademe yerine getiriyoruz. Nakdî yardımlarımızı yaptık, federasyona katılım paylarını ödedik ve bugün de her kulübe eşit olacak şekilde malzeme yardımı yapıyoruz. Bu dayanışmanın bundan sonra da devam edeceğini tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Kulüplerimizin bu destekleri en iyi şekilde değerlendireceklerine inancım da tamdır” diye konuştu.


Kendisi de bir dönem futbol oynayan ve yöneticilik yapan Başkan Batur, törende gençlerle tek tek ilgilenerek, “Sizler geleceğin başarılı birer sporcusu olabilirsiniz. Yeter ki inanın, çalışın ve azmedin. Başarıya mutlaka ulaşacaksınız. Bugün burada dağıttıklarımızın hepsi çok güzel, pırıl pırıl malzemeler. İnsanın yeniden futbola başlayası geliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:22
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