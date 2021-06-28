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Dünya

Komşudan aşı teşviği! 150'şer euro dağıtılacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüs aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki vatandaşlarına 150 avro değerinde harcama kartı verileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 14:57:00 -
Komşudan aşı teşviği! 150'şer euro dağıtılacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kovid-19 aşılama programına ilişkin hükümetin yaptığı sunumda açıklamalarda bulundu.

Gençleri aşıya teşvik için "özgür geçiş" adlı bir program geliştirdiklerini söyleyen Miçotakis, bu bağlamda en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18-25 yaşındaki vatandaşlara 150 avro değerinde bir harcama kartı dağıtacaklarını belirtti.

Miçotakis, temmuz sonu itibarıyla aktif olacak söz konusu program kapsamında gençlerin, ulaşım, konaklama, kültür ve eğlence dahil birçok harcama kaleminde bu kartı kullanabileceğini dile getirdi.

Aylarca süren karantina döneminin özellikle gençlerin sosyal yaşamına büyük zarar verdiğinin altını çizen Miçotakis, “Bu, gençlerimize olan borcumuz. Özellikle yaz öncesi sabırları ve azimleri için bir teşekkür hediyesi." dedi.

Dijital Politika Bakanı Kiryakos Pierrakakis de bu programdan yararlanmak isteyen gençlerin, ilk dozlarını aldıktan bir gün sonra hükümetin çevrim içi platformu aracılığıyla kart başvurusunda bulunabileceğini aktardı.

Yunanistan'da 11 milyonluk toplam nüfusun yüzde 33'ü, halihazırda aşı sürecini tamamlamış bulunuyor.

Ülkede 18-25 yaş aralığında bulunan gençlerden 940 bini, en az bir doz Kovid-19 aşısını yaptırmış durumda.

Yunanistan'da salgının başından bu yana 420 bin 905 vaka, 12 bin 664 ölüm kaydedildi.

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