Komşuda son bilanço açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 155 artarak 80 bin 813’e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.
Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 209 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1426'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 2 milyon 954 bin 309’a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 155 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 80 bin 813 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 852'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 522 bin 702’ye ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 441 bin 555 oldu.
İran'da toplam 4 milyon 693 bin 498 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 156 bin 855 kişiye aşının ilk dozunun, 536 bin 643 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 693 bin 498 doz aşı uygulandığı bildirildi.