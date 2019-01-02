Komşu kızına cinsel istismar: 100 yıl 15 gün hapis cezası verildi
Antalya'da çocuklarına bakıcılık yapan komşu kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa toplam 100 yıl 15 gün hapis cezası verildi.02 Ocak 2019 Çarşamba 13:40
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık T.D. ve avukatı hazır bulundu.
Suçları
Mahkeme heyeti, sanığı "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 67 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 13 yıl 6 ay, "şantaj" suçundan 3 yıl, "müstehcengörüntü, yazı ve sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmak" suçundan 7 yıl 6 ay ve "müstehcenlik" suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün olmak üzere 100 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
İyi hal indirimi uygulanmadı
Heyet, 44 bin lira para cezası da verdiği T.D'ye iyi hal indirimi uygulamadı.
Olay
Antalya'da eşi çalışan ve kendisi işsiz olan T.D'nin (40), evlerine çocuklarına bakmak için gelen 16 yaşındaki komşu kızına 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüştü. Çocuğa tehdit mesajları da gönderdiği ileri sürülen T.D. tutuklanmış, anne ve kızının şikayetlerini geri çekmesine rağmen sanığın yargılanmasına devam edilmişti.
YORUM YAZ