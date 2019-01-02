Komşu kızına cinsel istismar: 100 yıl 15 gün hapis cezası verildi

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık T.D. ve avukatı hazır bulundu.

Suçları

Mahkeme heyeti, sanığı "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 67 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 13 yıl 6 ay, "şantaj" suçundan 3 yıl, "müstehcengörüntü, yazı ve sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmak" suçundan 7 yıl 6 ay ve "müstehcenlik" suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün olmak üzere 100 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

İyi hal indirimi uygulanmadı

Heyet, 44 bin lira para cezası da verdiği T.D'ye iyi hal indirimi uygulamadı.

Olay

Antalya'da eşi çalışan ve kendisi işsiz olan T.D'nin (40), evlerine çocuklarına bakmak için gelen 16 yaşındaki komşu kızına 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüştü. Çocuğa tehdit mesajları da gönderdiği ileri sürülen T.D. tutuklanmış, anne ve kızının şikayetlerini geri çekmesine rağmen sanığın yargılanmasına devam edilmişti.