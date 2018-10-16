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Komisyonculuk tarihe karışacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Geçen hafta başlatılan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz” dedi.

16 Ekim 2018 Salı 09:35
Komisyonculuk tarihe karışacak

Geçen hafta başlatılan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı anımsatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti. Albayrak, “Enflasyonla mücadelede önce ekim ayı rakamlarıyla birlikte, sonra kasım ve aralıktaki rakamlarla aşağı yönlü trendi sürdürerek, bu mücadelenin meyvelerini tüm ekonomimizde hep beraber toplayacağız. Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz” dedi.

Rekabet üst düzeye çıkacak

Sebze ve meyve fiyatlarındaki manipülasyonu ve suni süreçleri azaltacak Hal Yasası’nın çok yakın süreçte TBMM’ye geleceğini belirten Albayrak, “İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkânlarının artırılması sağlanacak” diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 09:35
  1. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. TBMM

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