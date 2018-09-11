Koltuktan süt lekesi nasıl çıkar?

Koltuğa kaza ya da dikkatsiz sonucunda süt dökülebilir. Süt döküldüğü ve özellikle leke kuruduğu zaman belirgin bir hale gelir. Koltukta oluşan süt lekesi, dökülen sütün miktarına, sıcak, soğuk ya da şekerli olup, olmamasına göre değişiklik gösterir. Süt lekesinin kalıcı olmasını engellemek ve lekenin yüzeyde daha fazla yayılmasını önlemek için hemen müdahale edin.

Eğer koltuğa çok fazla süt döküldüyse, üzerini bir havluyla bastırın. Geriye kalan süt lekesini çıkarmak için ise, bir kovanın içerisine bir miktar su ve deterjan ekleyin. Temiz bir bezle koltuk yüzeyini silin. Sütün yağlı bir yapısı olmasından dolayı lekeyi çıkarmakta zorlanabilirsiniz. Süt lekesi tamamen çıktıktan sonra suyla koltuğu durulayın.