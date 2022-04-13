Kolon temizliği nasıl yapılır? Evde doğal kolon temizliği için tarif

Kolon temizliği neden yapılır?

Kolon temizliği, vücudunuzu detoksifiye etmeye ve sindirim sağlığınızı ve aynı zamanda yaşamınızın genel kalitesini geliştirmeye yardımcı olan bir süreçtir. Sindirim sistemimizin bir parçası olan kolon sisteminin sağlıklı bir şekilde temizlenmesi gerekir.

Kolon temizliği nasıl yapılır?

Kolon temizliği nasıl yapılır sorusu bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için son derece önemlidir. Bağışıklık sisteminizin kalbi olan kolonlar (bağırsaklar) temiz olmazsa vücudumuzda belli başlı aksaklıklar ve hastalıklar meydana gelebilir. Sindirim sisteminin bir parçası olan kolon, su, tuz, vitamin ve besin maddelerinin sindirilmeyen besin maddelerinden ayıklanmasından, ince bağırsakta sindirilmeyen gıdaların işlenmesinden ve katı atıkların vücuttan atılmasından sorumludur.

Bununla birlikte kolonlar, düzgün çalışmadığı zaman, onları ortadan kaldırmak yerine toksinleri emmeye başlar, böylece baş ağrıları, şişkinlik, kabızlık, gaz, kilo alımı, düşük enerji, yorgunluk ve kronik hastalıklar gibi sorunlar meydana gelir.

Bu problemler sindirilmemiş gıdalardan da kaynaklanabilir (günümüzde yediğimiz çoğu gıda katkı maddeleri, koruyucular ve diğer kimyasallarla doldurulur) ve bu da kolonda mukus birikmesine neden olur, bu da vücudu zehirleyen zehirler üretir.

Kolon temizliği yardımıyla, zararlı toksinlerden kolayca kurtulabilir ve sağlıklı bağırsak bakterilerini geliştirebilirsiniz. Ayrıca kolon temizliği, enerjinizi artırmaya ve vücudun vitamin ve besin maddelerini emmesine yardımcı olacaktır. Kolon temizliği için birçok tedavi vardır. Ancak birçok insan için en iyi seçenekler basit, doğal ev ilaçlarıdır.

Kolon temizliği kalın bağırsak temizliği nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte evde uygulayabileceğiniz yöntemler...

Kolon temizliği (kalın bağırsak temizliği) nasıl yapılır?

Herhangi bir kolon temizliği programına başlamadan önce, özellikle herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız, doğru rehberlik için doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın.

1- Su

Kolon temizliği için yapabileceğiniz en iyi şey bol su içmektir . Bir günde en az 10 ila 12 bardak su içmek şarttır. Düzenli su tüketimi, vücudunuza doğal bir şekilde zararlı toksinleri atar.

Bol miktarda su içmek aynı zamanda doğal peristaltik etkiyi de uyararak yiyeceklerin sindirim sisteminden geçmesine yardımcı olur. Ayrıca, vücudunuzu iyi bir şekilde nemlendirmek için su gereklidir. Suyun yanı sıra taze meyve ve sebze suları da içebilirsiniz.

2. Elma Suyu

Taze elma suyu, kolon temizliği için en iyi ev ilaçlarından biridir. Elma suyu düzenli olarak bağırsak hareketlerini teşvik eder, toksinleri yıkar ve sindirim sisteminin yanı sıra karaciğer sağlığını da iyileştirir. Taze sıkılmış elma suyu en iyi sonuçları verir, ancak mevcut değilse, paketlenmiş organik elma suyunu kullanabilirsiniz.

Kolon temizliği için (kalın bağırsak temizliği) güne bir bardak elma suyu içerek başlayın.

30 dakika sonra elma suyunun üzerine bir bardak su için.

Bu rutini günde birkaç kez tekrarlayın ve üç gün boyunca devam edin. Arada bir bardak kuru erik suyu da içebilirsiniz. Bu kolon temizliği yöntemini (kalın bağırsak temizliği) uygularken katı yiyeceklerden uzak durulması tavsiye edilir.

3. Limon Suyu

Limonun antioksidan özellikleri vardır ve yüksek C vitamini içeriği kolon temizliği için oldukça iyidir. Bu nedenle, limon suyu kolon temizliği için kullanılabilir.

Bir limon suyu, bir tutam deniz tuzu ve biraz bal bir bardak ılık suda karıştırın. Bu çözümü sabahları aç karnına için. Bu içecek hem kolon temizliğini sağlayacak hem de daha fazla enerji daha iyi bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

Bir bardak elma suyuna iki çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin. Günde üç veya dört bu karışımı için.

4. Ham Sebze Suyu

Kolon temizliği için, bir veya iki gün boyunca işlenmiş ve pişirilmiş yiyeceklerden uzak durmanı gerekmektedir. Katı yiyecekler yerine, günde birkaç kez taze sebze suyu için. Yeşil sebzeler, özellikle toksinleri uzaklaştırmaya yardımcı olan klorofil içerir. Ayrıca içinde bulunan vitaminler, mineraller, amino asitler ve enzimler vücudunuzu sağlıklı ve iyi bir şekilde enerjilendirir. Ayrıca bitkisel çaylar da içebilirsiniz.

Vücudunuzda atık ürünlerin parçalanmasına yardımcı olan enzimler bulunmadığından siz bunları sebze suları ile sağlayabilirsiniz. Evde bir meyve sıkacağı veya blender kullanarak havuç, pancar, mısır, kabak, ıspanak, lahana vb. Evlerde taze sebze suyu yapabilirsiniz.

5. Lif açısından zengin gıdalar tüketin

Lif açısından zengin gıdalar tüketmek bağırsak hareketlerinizi canlandıracaktır. Lif bakımından zengin gıdalar yemek, zararlı toksinlerden kolonu temizlemeye yardımcı olacaktır. Lifler dışkıları yumuşak tutmaya ve bağırsak hareketini iyileştirmeye yardımcı olur; Bu durumda, vücut atık olan ürünleri hızlıca atabilir. Aynı zamanda, lif bakımından zengin besinler de herhangi bir bağırsak probleminden kurtulmaya yardımcı olacaktır.

Ahududu, armut ve elma gibi taze meyvelerin yanı sıra enginar, bezelye ve brokoli gibi taze sebzeler yiyerek diyetinize çok miktarda lif ekleyebilirsiniz. Tahıllar, tam tahıllar, kabuklu yemişler, çekirdekler ve tohumlar ayrıca iyi miktarda lif içerir.

6. Yoğurt

Düzenli olarak taze yoğurt yemek, kolonun sağlıklı kalması açısından iyi bir yoldur. İçerisinde bol miktarda probiyotik bulunduran yoğurt, sindirime katkı sağlayan yararlı probiyotikler içermektedir. Bağırsak için yararlı olan bu probiyotikler iltihaplı bağırsak hastalıklarıyla da mücadele etmektedir.

Ayrıca yoğurt, kolonun üstündeki hücrelerin büyümesini engelleyen iyi miktarda kalsiyum içerir. Bağırsak dostu yoğurt, hazımsızlık, şişkinlik, düzensiz bağırsak hareketleri ve çok daha fazlası gibi çeşitli mide problemleri de çözer.

Yoğurdu yerken içerisine elma armut ve limon gibi sebzeler eklemek kolonun temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

Evde doğal kolon temizliği için tarif

Malzemeler:

- 1 fincan fincan yüzde 100 saf organik elma suyu

- 2 yemek kaşığı taze limon suyu

- 1 tatlı kaşığı zencefil suyu

- ½ çay kaşığı deniz tuzu

- ½ fincan sıcak su

Bağırsak boşaltma tarifi nasıl yapılır?

Bir tencereye ½ fincan arıtılmış su koyun ve suyu ısıtın. Su ısındığında içerisine deniz tuzu ekleyin.

Daha sonra içerisine elma suyu, zencefil suyu ve taze limon suyunu da ekleyin, karıştırın.

İlk olarak bu karışımı sabah aç karnına daha sonra öğle ve akşam yemeklerinden 1 saat önce için. Kolunun hızla temizleniyor olduğunu fark edeceksiniz.,