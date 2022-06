Köln’e Petlas imzası

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, The Tire Cologne’da ihracatta odaklandıkları Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika ülkelerinden lastik sektörü temsilcileriyle yeni ürünlerini paylaştıklarını kaydetti. Özcan, “Türkiye’nin artan ihracatında lastik sektörünün en büyük temsilcisi olmanın gücüyle The Tire Cologne’a katıldık. Binek, ticari ve zirai lastiklerimizle öne çıktık” ifadelerini kullandı. Petlas olarak her geçen yıl, uluslararası arenada önemli oyuncular arasında üst sıralara yükseldiklerini aktaran Özcan, “Son yıllarda katlanarak artan ihracatımız, büyüme hedeflerimiz ve gelecek vizyonumuzu gerçekleştirmede doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu yaklaşımımızla Köln’de de sektörün nabzını tutma imkânı bulduk” dedi.