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Kolesterol ilaçları bazı antibiyotiklerle alınmamalı

Güvenli sandığımız birçok ilacın yan etkileri ve riskleri seneler sonra anlaşılabiliyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:03
Kolesterol ilaçları bazı antibiyotiklerle alınmamalı


Kolesterol ilaçları da antibiyotikleri de fayda-zarar oranlarına bakılmadan leblebi gibi kullanıyoruz. Oysa güvenli sandığımız birçok ilacın yan etkileri ve riskleri seneler sonra anlaşılabiliyor. İşte mesela zaten hiçbir yararı olmayan kolesterol ilaçlarının yeni bir “marifeti” daha ortaya çıktı.

Canadian Medical Association Journal isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kolesterol ilaçları yani statinler, bazı antibiyotiklerle beraber alındığında hastanelik olma ihtimali var.

Bu araştırma güvenli olduğu sanılan ilaçların bile çok ciddi etkileşimlere yol açabileceğini gözler önüne seriyor.

İlaç yutma meraklısı okurlarımıza önemle duyurulur:

İlaç etkileşimlerine dikkat etmelisiniz

Araştırma statin kullanan ortalama yaşları 74 olan 104 bin 41 kişiye ait sağlık veri tabanı üzerinde gerçekleştirildi.

Bunların 51 bin 523’ünün statinlerle beraber klaritromisin ve 52 bin 518’inin de azitromisin kullandığı belirlendi.

Klaritromisin ile beraber statin kullananlarda akut börek yetersizliği için hastaneye yatırılma, hiperpotasemi (kanda potasyum yükselmesi) ve tüm sebeplere bağlı ölüm risklerinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Klaritromisin özellikle solunum yolları, deri ve mide enfeksiyonlarında çok yaygın olarak kullanılıyor.

Her iki ilaç da çok yaygın ve gereksiz yere kullanıldığı için bu durumun dikkate alınması gerekiyor ve uzmanlar “en azından statin kullanan hastalarda klaritromisin yerine azitromisinin tercih edilmesi daha doğru olur” demekte.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:03
  1. kolesterol hapı
  2. ilaç etkileşimi

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