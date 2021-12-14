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Kadın - Aile Kolay Kısır tarifi, nasıl yapılır? Nefis tarif
Kadın - Aile

Kolay Kısır tarifi, nasıl yapılır? Nefis tarif

Tam ölçülü ve sadece 10 dakikada hazır olan, yedikçe yediren kısır tarifimiz

Yeniakit Publisher
2021-12-14 10:51:00 - 2021-12-14 11:00:11
Kolay Kısır tarifi, nasıl yapılır? Nefis tarif

Çay demlenmeden hazır olan bu çok pratik kısır tarifi

Kısır Tarifi

Malzemeler

  • 1 büyük su bardağı ince bulgur
  • Yarım su sıcak su
  • 3 yaprak marul
  • 1 demet maydanoz
  • 3 adet taze soğan
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı 
  • 1 küçük salatalık
  • 5 tane çeri domates
  • 1 tane orta boy sivri biber
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı 
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kimyon
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 diş sarımsak
  • 1 küçük soğan

Yapılışı

Bulguru sıcak suyla bir miktar ıslatıyoruz. Ama çok az su ile, sadece suyu döktüğümüz anda hemen kendisini çekecek kadar ve kapağını kapatıp 5 dakika demlendiriyoruz. Küçük bir tavada kuru soğanı ve sarımsağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile çok az kavurup salçasını ilave ediyoruz. 2 dakika daha kavurup ocağı kapatıyoruz. Bulgurun içine döküyoruz ve bütün baharatları, nar ekşisini ve 1 çay bardağı zeytinyağını da ilave edip iyice harmanlıyoruz. İnce ince doğradığımız yeşillikleri ilave edip iyice birbirine yedirdikten sonra en son domateslerimizi ilave edip karıştırıyoruz ve servis yapıyoruz. Afiyet olsun

 

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