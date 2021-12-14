Kolay Kısır tarifi, nasıl yapılır? Nefis tarif
Tam ölçülü ve sadece 10 dakikada hazır olan, yedikçe yediren kısır tarifimiz
Çay demlenmeden hazır olan bu çok pratik kısır tarifi
Kısır Tarifi
Malzemeler
- 1 büyük su bardağı ince bulgur
- Yarım su sıcak su
- 3 yaprak marul
- 1 demet maydanoz
- 3 adet taze soğan
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 küçük salatalık
- 5 tane çeri domates
- 1 tane orta boy sivri biber
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- Karabiber
- Pul biber
- Kimyon
- Tuz
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 diş sarımsak
- 1 küçük soğan
Yapılışı
Bulguru sıcak suyla bir miktar ıslatıyoruz. Ama çok az su ile, sadece suyu döktüğümüz anda hemen kendisini çekecek kadar ve kapağını kapatıp 5 dakika demlendiriyoruz. Küçük bir tavada kuru soğanı ve sarımsağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile çok az kavurup salçasını ilave ediyoruz. 2 dakika daha kavurup ocağı kapatıyoruz. Bulgurun içine döküyoruz ve bütün baharatları, nar ekşisini ve 1 çay bardağı zeytinyağını da ilave edip iyice harmanlıyoruz. İnce ince doğradığımız yeşillikleri ilave edip iyice birbirine yedirdikten sonra en son domateslerimizi ilave edip karıştırıyoruz ve servis yapıyoruz. Afiyet olsun