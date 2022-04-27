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Yemek Tarifleri Kolay irmik helvası tarifi | Tam ölçülü nefis irmik helvası nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Kolay irmik helvası tarifi | Tam ölçülü nefis irmik helvası nasıl yapılır?

Hazırlaması kolay bir tatlı tarifi arayanlar ‘İrmik helvası nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İrmik helvası için ne kadar su ne kadar şeker lazım? Birebir ölçülü irmik helvası tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-04-27 13:54:00 -
Kolay irmik helvası tarifi | Tam ölçülü nefis irmik helvası nasıl yapılır?

İftar sofralarının ardından çayın yanına bir hayli yakışan tatlıların başında gelir irmik helvası... Özellikle kandil gecelerinde yapılıp komşulara ikram edilir. Bu leziz tatlıdan hazırlamak isteyenler ise "İrmik helvası nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, pratik irmik helvası tatlısı tarifi:

Kolay irmik helvası tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı irmik
  • 2 su bardağı süt
  • 75 gram margarin
  • 1 su bardağı fındık ya da ceviz

Tam ölçülü nefis irmik helvası nasıl yapılır?

Öncelikle tencereye sütü alın ve kaynamaya bırakın.

Bir başka tencereye yağı alıp irmiği kavurun.

İrmiğin rengi dönünce fındık ya da cevizi ekleyip karıştırmayı sürdürün.

Ardından şekerini ekleyin.

Şekerin ardından sütü ekleyin. Bu aşamada çok dikkat edin helva etrafa sıçrayabilir.

Sütü çeken irmiğin altını kapatın.

İlk sıcağı çıkar çıkmak helvayı şekillendirip servis kasesine alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Nefis un helvası nasıl yapılır? Evde pratik un helvası tarifi:
Nefis un helvası nasıl yapılır? Evde pratik un helvası tarifi:

Yemek Tarifleri

Nefis un helvası nasıl yapılır? Evde pratik un helvası tarifi:

 

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