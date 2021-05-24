Kolay çilek reçeli tarifi | Kaç kilodan çilek reçeli yapılır?

Çilek reçelini sevmeyen yoktur. Bu lezzetli tatlıyı kendiniz de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Hatta bu tarifi denedikten sonra bir daha hazır reçel almak istemeyeceksiniz.

Çilek reçeli tarifi

Malzemeler:

1 kilo çilek

4 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı limon suyu

Çilek reçeli nasıl yapılır?

Öncelikle çilekleri güzelce temizleyin, saplarını çıkarın.

Çilekleriniz iriyle doğrayabilirsiniz.

Bir tencerenin içine bir kat çilek bir kat şeker serpin.

Tüm malzeme bitene kadar bu işlemi sürdürün.

Tencerenin kapağını kapatın ve meyvenin suyunu salması için 7-8 saat bekleyin.

Meyve suyunu saldıktan sonra tencereyi ocağa alın.

Ara ara reçelinizi karıştırmayı ihmal etmeyin.

Reçelde köpükler oluştukça bunları toplamayı ihmal etmeyin.

Reçel kıvam alınca limon suyunu ekleyin ve 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Reçel ılınınca öncede sterilize ettiğiniz kavanozlara boşaltın.

Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın.

Reçelinizi serin ve karanlık bir yerde uzun süre saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun.