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"Kolay bir maç değildi ama futbolcularımız kolaya çevirdi"

1. Lig'de Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenen Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2019 Pazar 16:41
"Kolay bir maç değildi ama futbolcularımız kolaya çevirdi"

Spor Toto 1. Lig'de Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenen Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Kolay bir maç değildi ama futbolcularımız kolaya çevirdi. İnşallah her hafta üzerine koyarak sezonu bize yakışan yerde bitiririz." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonu kulübe yakışan yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Sıcak havada iyi oyunla 3 puan aldıklarını aktaran Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Geçen hafta lider karşısında üst düzey bir maç oynadık. Mağlup olduk ama herkes bizim performansımızı konuşmuştu. O maçın ardından ligin dibindeki takımla oynamak bizi tedirgin etti. Oyuncularımızla da hafta içinde bunları konuştuk. Milli takım arası sebebiyle de tatil havası vardı. Kolay bir maç değildi ama futbolcularımız kolaya çevirdi. İnşallah her hafta üzerine koyarak sezonu bize yakışan yerde bitiririz."

 

- İlhan Özer: "Ne yazık ki lige veda ettik"

 

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer ise aldıkları yenilgiyle Spor Toto 1. Lig'e veda ettiklerini belirtti.

Özer, "Hücum ve savunma anlamında eksiklerimiz var. Bugün ne yazık ki lige veda ettik. Kalan 8 haftada oyuncularımızın gelişimi üzerine çalışacağız." diye konuştu.

 

 

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:41
  1. Karabük
  2. İlhan Özer
  3. Maçın ardından
  4. Sait Karafırtınalar

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