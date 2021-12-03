Kolajen; vücutta deri, kemik, tendon, ligamentler başta olmak üzere pek çok organda bulunan bir yapısal proteindir. Omega-3 bakımından zengin olan besinler tüketerek kolajen üretimini arttırabilirsiniz. Özellikle soğuksu balıkları bu açıdan daha yararlıdır.

Kolajen içeren besinler

Koyu yeşil yapraklı sebzeler,

Nar

Kivi

Çilek

Turunçgiller

Yumurta Beyazı

Jelatin

Koyu Yeşil Yapraklı Sebzeler

Turunçgiller. ...

Kırmızı Ve Mor Meyveler

Sarımsak

Su Yosunu

Kolajeni kimler kullanamaz?

18 yaşından büyük herkes kolajen kullanabilir. Kolajen kullanımında bir yaş sıkıntısı yoktur. Genel olarak kullanımı güvenlidir. Kronik böbrek ya da karaciğer yetmezliği gibi rahatsızlığı olan hastalar, hamileler, emzirenler doktorlarına danışmalıdır