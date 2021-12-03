Kolajen içeren besinler
Cildinizi gençleştiren kolajen üretimini nasıl artırabilirsiniz?
Kolajen; vücutta deri, kemik, tendon, ligamentler başta olmak üzere pek çok organda bulunan bir yapısal proteindir. Omega-3 bakımından zengin olan besinler tüketerek kolajen üretimini arttırabilirsiniz. Özellikle soğuksu balıkları bu açıdan daha yararlıdır.
Kolajen içeren besinler
- Koyu yeşil yapraklı sebzeler,
- Nar
- Kivi
- Çilek
- Turunçgiller
- Yumurta Beyazı
- Jelatin
- Koyu Yeşil Yapraklı Sebzeler
- Turunçgiller. ...
- Kırmızı Ve Mor Meyveler
- Sarımsak
- Su Yosunu
Kolajeni kimler kullanamaz?
18 yaşından büyük herkes kolajen kullanabilir. Kolajen kullanımında bir yaş sıkıntısı yoktur. Genel olarak kullanımı güvenlidir. Kronik böbrek ya da karaciğer yetmezliği gibi rahatsızlığı olan hastalar, hamileler, emzirenler doktorlarına danışmalıdır