Kokuşmuş mahallede rezalet patladı! Tuğba Ekinci Cem Yılmaz'ı yerin dibine gömdü

Kokuşmuş magazin mahallesinin her geçen gün yeni bir rezaleti ortaya çıkıyor.

Toplum nezdinde hiç bir karşılığı bulunmayan ancak magazin medyası tarafından ‘ünlü’ diyerek oluşturulan algıyla pazarlanan isimlerin ahlak dışı yaşam biçimlerine artık kendileri bile isyan etme noktasına geldi.

Kendisinden yaşça küçük oyuncu Seranay Sarıkaya ile kısa süreli bir ‘ilişki’ yaşayan komedyen Cem Yılmaz’ın şimdi de sunucu Saadet Özsırkıntı ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilmişti.

Söz konusu haberlere şarkıcı Tuğba Ekinci’den sert tepki geldi.

“Bu ne hovardalık kardeşim!”

Ekinci açıklamasında şunları yazdı:

"Valla aşk olsun bu kız da bu adama bakarsa Serenay gibi yuh yani o zamanda demiştim. Şımartmayın şöyle yaşlanmış insanları iki şöhreti var diye herkes yerini bilsin ya bu ne hovardalık kardeşim yuh bu kızlara..."

“Yüzü alkolden kırmızı turşuya dönmüş”

Ekinci daha önce de Cem Yılmaz'ı çok sert bir dille eleştirmişti. Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşan şarkıcı "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler. Her yeri zeki olsa ne olur, yüzü alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş. Dünyada erkek kalmasa gideri yok" demişti.