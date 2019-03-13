Koç'ta laf çok icraat yok! 8 ayda 3 teknik adamla çalıştı.

Fenerbahçe’de Ali Koç başkan seçileli 8 ay oldu, ancak seçim sürecinde yaptığı toplantılarda verdiği hiçbir vaadini yerine getiremedi. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan sarı-lacivertli kulübün içinde bulunduğu mevcut yönetim kendi hatalarını göz ardı ederek, sadece ağır borç yüküyle açıklıyor ve sürekli kulübün değerlerine saldırıyor, bu da camia içerisinde yeni bölünmelere yol açıyor. Geçen sezon şampiyonluğu son maçta kaçıran kadronun üzerine 16 transfer yapan, teknik direktörü değiştirip; 8 ay içerisinde 3 teknik adamla çalışan yönetimin, yeniden vizyon anlayışı kulübü hem sportif anlamda hem de mali anlamda çöküşe doğru sürüklüyor.

Bu sezon yapılan tüm transferler karavana olurken, görevde bulunduğu süre içerisinde gerek sportif başarısızlık gerekse yapılan yanlış transferler nedeniyle kulübü büyük bir maddi zarara uğratan Ali Koç, kendi döneminde yaptığı transfer harcamalarını göz ardı edip, mali durum nedeniyle sürekli eski yönetimi suçlayıcı açıklamalar yapıyor. Seçim sürecinde “100 kişilik futbolcu havuzumuz var” dedi ancak Michael Frey gibi vasat futbolcular transfer edildi. “UEFA Finansal Fair Play nedeniyle baştan aşağı takım kuramıyorsunuz” ifadesini kullandı, bu sezon toplam 16 futbolcu transfer edildi.

Seçim sürecindeki vaatlerinde biri “12 kişilik scout ekibi kurduk, çok heyecanlıyım. Artık son kontratını yapmış oyunculardan kurtulmalıyız” ifadesini kullandı, scout ekibinin Aralık 2018’de göreve başladığı ortaya çıktı.

F.Bahçe Başkanı, “Sponsorlar kapıda bekliyor, kulübe müthiş bir gelir girecek” dedi, uzun süre sponsor bulamayınca aile şirketlerini kulübe sponsor yapmak zorunda kaldı, ancak AVİS dışındaki sponsor gelirlerinin ne kadar olduğu kamuoyuna açıklanmadı. Toplam sponsor gelirinin Aziz Yıldırım yönetiminde Doğuş Grubu’nun verdiği yıllık rakama ulaşmadığı öğrenildi.

Bu sezon yanlış transferler, yanlış teknik heyet seçimi ve alınan başarısız sonuçlar nedeniyle mevcut borç daha da arttı. Her yüksek divan kurulu toplantısında sürekli farklı borç rakamları açıklanırken, son toplantıda borcun yaklaşık 1 milyar TL daha arttığı dikkat çekti.

Kulübü bağışa mahkum etti

Görev istediğinde hem mali yönden hem sportif anlamda güçlü Fenerbahçe vaad eden Ali Koç büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. “Kulübün mali düzlüğe çıkması için sürdürebilir kaynak lazım” dedi, ancak yönetim bununla ilgili hiçbir proje ortaya koyamadı. Kaynak geliştirici bir proje ortaya koyamayan yönetim, kulübü taraftarlardan ve camianın katılacağı bağış kampanyasıyla düzlüğe çıkarmayı hedefliyor, ancak bağış kampanyasından elde edilecek gelir bu sezon yapılan yanlış transferlerin maliyetini dahi karşılamayacak gözüküyor. Yönetim kampanya için kongre üyeleriyle temasa geçerken, kongre üyelerinden yeterli ilgiyi göremediği gelen haberler arasında. Eski yönetimin projelerini de durduran yönetim üniversite projesinden maliyet gerekçesiyle vazgeçti, bir hastane ile ortaklık kurdu, F.Bahçe evlerini kapattı, 1 milyon üye projesi doğrultusunda açılan şubeleri bir bir kapatma yolunu tercih etti. Eski yönetim tarafından alınan arazilerin satışı için de hazırlıklara başladı.

Hisselerin piyasa değeri dibe vurdu

Fenerbahçe Kulübü hisseleri borsada dibi gördü. Fenerbahçe Sportif A,Ş’nin Mayıs sonunda 250 milyon dolar olan piyasa değeri şu anda yarı yarıya azalmış durumda. Kulübün sermaye artışından elde ettiği gelir de yapılan yanlış transferler ve sportif başarısızlık nedeniyle maddi kaybı dahi karşılamıyor. 9 ay önce şampiyonluk için son maça kadar mücadele eden Fenerbahçe şu anda kümede kalma savaşı veriyor. Sezon başında sattıkları ve kadro dışı bırakılan oyuncular iyi performans gösteriyor. Sattıkları Josef ve Giuliano gittikleri takımlarda performanslarıyla öne çıktılar, Fernandao gönderildi yerine getirilen Frey ile Slimani, Brezilyalı oyuncuyu arattı, devre arasında gönderilen Aatif da Çaykur Rizespor’u sırtlıyor. Sezon içerisinde kadro dışı bırakılan Dirar ise takımın en iyisi konumunda. Mevcut yönetimin sezon başında aldığı oyuncuları ise 1 sezon dahi dolmadan ya kiralandı ya da kadro dışı bırakıldı.

Kadıköy artık geçilmez değil

Başkan Ali Koç, göreve gelmeden önce “Son 2 senedir iç sahada hep puan kaybediyoruz” şeklinde açıklama yapmıştı, Fenerbahçe bu sezon hem içeride hem deplasmanda kazanamıyor.

“Her sene teknik direktör değiştirmekle başarıya ulaşılamaz” demişti, sadece 8 ay içerisinde 3 ayrı teknik adamla çalıştı. (Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal)

“Aziz Yıldırım beni kapalı kapılar ardında bölücülükle suçladı” ifadesini kullanmıştı, kendisini eleştiren herkesi hain ilan etti ve kulübe yıllarını veren insanları çeşitli bahanelerle kulüpten uzaklaştırdı.

(Yeni Şafak)