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Yaşam Kocasını sopayla canice öldürdü
Yaşam

Kocasını sopayla canice öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-07-11 03:02:00 -
Kocasını sopayla canice öldürdü

Denizli’nin Güney ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada Ayşe Kutludağ (42), eşi Murat Kutludağ'ın başına sopayla vurarak canice öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Güney ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2’si kız 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN EVLADI DA YARALANDI

Karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu F.K., kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı.

KOCASINI BAŞINA SOPAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Oğlunun yaralandığını gören anne, öfkeye kapılarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu. Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının ölümüne neden olan kadın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayatını kaybeden kocanın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

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