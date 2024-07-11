Kocasını sopayla canice öldürdü
Denizli’nin Güney ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada Ayşe Kutludağ (42), eşi Murat Kutludağ'ın başına sopayla vurarak canice öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Güney ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2’si kız 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.
KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN EVLADI DA YARALANDI
Karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu F.K., kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı.
KOCASINI BAŞINA SOPAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Oğlunun yaralandığını gören anne, öfkeye kapılarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu. Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının ölümüne neden olan kadın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Hayatını kaybeden kocanın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.