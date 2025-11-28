  • İSTANBUL
Kocasinan’ın çehresini değiştiren 46 modern sosyal tesis

İnsanı merkez alan, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla Kocasinan’a yeni bir soluk getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı sosyal yaşam alanlarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Kocasinan’ın geleceğine yönelik birçok projeye imza atan ve ilçeyi sosyal tesislerle donatan Başkan Çolakbayrakdar, bugüne kadar toplam 46 adet modern sosyal tesisi vatandaşların hizmetine sundu. Kocasinan’ı her geçen gün daha modern ve konforlu bir ilçe haline getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatına renk katmak amacıyla modern sosyal tesisler yaptıklarını ifade etti. Mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin, 7’den 70’e herkese hizmet sunduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayserililerimize daha iyi imkânlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Yaptığımız modern sosyal tesisler, mahallelerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir canlılık katıyor. Mahallelerimizi cazibe merkezi haline getiren tesislerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi ve memnuniyeti, bizi yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu çerçevede toplam 46 sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Özellikle geçen yıl kazandırdığımız Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi Sosyal Tesisi, Kayseri’nin en büyük ve her alanda hizmet veren tesisidir.

