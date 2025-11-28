Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projesi Kayseri’nin geleceği olacak

Kocasinan ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesi, tarımda sürdürülebilirlik ve modernleşme vizyonunun somut bir örneği olarak dikkat çekiyor. Başlangıçta 2026 yatırım programına alınan proje, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın destekleriyle 2025 yatırım programına çekildi.

Tarımda Stratejik Adım

Bu proje, Kayseri’nin sahip olduğu jeotermal enerji kaynaklarını tarım alanında etkin şekilde değerlendirmeye odaklanıyor. Bölgeye inşa edilecek sera tesisleri, yıl boyu üretim yapılmasına olanak tanıyacak şekilde planlanıyor; böylelikle hem ürün çeşitliliği hem de üretim kapasitesi önemli ölçüde artacak.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, projenin “Şehrin tarım vizyonu açısından stratejik ve tarihi bir adım” olduğunu vurguladı.

Jeotermal enerji kullanımı sayesinde seralarda ısıtma maliyetleri azalacak, böylece geleneksel sera sistemlerine kıyasla hem ekonomik hem de çevresel avantaj sağlanacak. Bu yaklaşım, modern seracılığın daha verimli ve sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sunacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin de proje kapsamında önemli bir rolü var. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi ve belediyenin kazı, dolgu, yol yapımı gibi görevlerle sürece ciddi destek verdiğini belirtti.

Projeyle birlikte Kayseri’nin tarımsal üretim gücü önemli ölçüde artacak. Hem yerel üreticiler hem de ulusal düzeyde gıda arz güvenliği açısından kritik bir hamle olarak görülüyor. Ayrıca, projenin sunduğu modern seracılık altyapısı sayesinde istihdam potansiyeli de artacak. Geçmiş planlamalarda, en az 1.000 kişiye istihdam sağlanması hedeflenmişti. Bu, hem yerel ekonomi için hem de tarımsal kalkınma açısından önemli bir sosyal katkı anlamına geliyor.

Projenin altyapısının 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Ulusal Gıda Güvencesine Katkı

Jeotermal sera OTB’si, Kayseri’yi seracılıkta ulusal ölçekte önemli bir üretim üssü haline getirme potansiyeli taşıyor. Sürekli ve verimli üretim sayesinde hem yerli üreticilere hem de ülke genelinde gıda arzına katkı sağlanması bekleniyor. Jeotermal enerji ile hem ekonomik hem çevresel kazanımlar hedefleniyor; modern tarım teknikleriyle tarımsal verimlilik artırılıyor.

Proje ile binlerce kişiye doğrudan ya da dolaylı istihdam sağlanması ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandırılması planlanıyor. Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projesi, Kayseri için tarımda dönüştürücü bir yatırım niteliği taşıyor. Jeotermal enerjiyi tarıma entegre ederek modern seracılıkta sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedefleyen proje, hem yerel üreticilerin kapasitesini artıracak hem de Türkiye’nin gıda arz güvenliğine güçlü bir katkı sunacak. Altyapı ihaleleri, kuyu çalışmaları ve altyapı kurulumu önümüzdeki dönemde hız kazanırken, projenin tamamlandığında Kayseri’nin tarım haritasında çok daha stratejik bir noktaya yükselmesi bekleniyor.