Kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı
İzmir'de kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
İzmir-Karabağlar'da kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ndeki otobüs durağı yakınında Ş.T. (69) ile eşi N.T. (61) arasında tartıma çıktı. Ş.T. eşini bıçakla yaraladı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.