Kocaman, Valbuena'da haklı çıktı!

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden Mathieu Valbuena tartışması sezon sonunun yaklaşmasıyla son bulmaya başladı.Fransız futbolcuyu ikinci yarılarda sahaya süren Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın bu kararı son haftalarda etkisini gösterdi.

Valbuena'nın oynamadığı ya da sonradan girdiği maçlardaki katkısı daha net ortaya çıktı. Kocaman, ikinci yarılarda yorgun defanslara karşı ve boş alanlarda futbolcusunun daha etkili olacağını söylüyordu.

İlk 11'de başladığı dönemlerde ise Valbuena bu kadar etkili değildi. Önceleri bu konuyla alakalı sıkıntı yaratan Fransız futbolcu takımın kazanmaya başlaması ile birlikte tavrını değiştirdi.