Kocaman eleştiriler almıştı! Şok gelişme...

Teknik direktör Aykut Kocaman, büyük umutlarla transfer edilen Fransız yıldıza çooğu maçta ilk 11'de yer vermeyip ikinci yarılarda oyuna dahil etmişti.

Taraftar Kocaman'a Valbuena tercihi nedeniyle sezon boyunca büyük tepki göstermiş, bir çok spor yorumcusu da eleştiride bulunmuştu.

Aykut Kocaman'ın yerine Phillip Cocu'nun teknik direktörlük görevine getirildiği Fenerbahçe'de Valbuena hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kocaman'ın takım formatına uymadığı gerekçesiyle kulübede tuttuğu tecrübeli yıldız, Phillip Cocu'nun kafasındaki kurguda da yer almıyor.

Hollandalı teknik adam, Valbuena ile ilgili düşüncesini Sportif Direktör Damien Comolli'ye iletti. Fransız yıldız talibi çıkması halinde gönderilecek. (Türkiye)