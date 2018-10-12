Kocaman: Bir hain demedikleri kalmıştı!

Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamalar sonrası tüm gözler Aykut Kocaman'a çevrildi...

Londra'da olan ve cumartesi günü bir açıklama yapması beklenen Kocaman'ın yakın çevresine dert yandığı ve çok çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi. İşte o sözler...

"ELLERİMLE TESLİM ETTİM"

"Ekibimle mesleki gelişim için zaman zaman bilgi alışverişinde bulunuruz. Bunlar, istatistiki bilgiler ve tüm dünyada gelişen antrenman teknikleri üzerinedir... Hatta son Dünya Kupası sırasında takımlarla ilgili de bana data desteği verdiler. Ayrılırken, bir önceki sezonun takım ve futbolcularla ilgili tüm raporların yer aldığı bire bir çalışmamı gittim ellerimle Cocu'ya teslim ettim."