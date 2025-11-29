  • İSTANBUL
Son Haberler

Bakan Kacır "Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle donattık" Dünyanın üretim merkezi olduk

Emine Erdoğan’dan kritik uyarı! İsraf beka meselesi haline geliyor

Apo “kandırıldık silah bırakın” diyor ya Netanyahu… Bu farkı anlamıyor musun Cihad paşa?

Hani lüks araban yoktu utanmaz! 5 bin TL’lik puro içen Ali Mahir halka böyle yalan söylemiş

Sağlıkta dünyaya yön vereceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye’de sona yaklaştık

Ankara'da sık sık kesilen su vatandaşları çileden çıkardı! "Kaçak akım rölesi Mansur Yavaş gibi çalışsaydı muhtemelen ölmüştük"

Bakan Göktaş: "Günümüzde hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok" Nüfusta alarm zilleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur

İmralı’daki görüşmenin perde arkası açığa çıktı! Öcalan’dan CHP çıkışı
Spor

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl: 15 gol sözüm var, tamamlayacağım

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl: 15 gol sözüm var, tamamlayacağım

Gençlerbirliği galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, "15 gol sözüm var, tamamlayacağım" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından Tayfur Bingöl basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Üst üste goller kaçıran Tayfur Bingöl, "Selçuk Hoca'ya, ekibine, başkana, yönetimimize, Kocaelispor taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir seri yakaladık. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Yarın iznimiz var. Bu başarıyı kutlayacağız. Size de teşekkür ederiz. Hepinize çok seviyoruz. 2 tane de gol kaçırdım. 15'i de tamamlayacağım. Bunun da sözünü verdim Hepinizi seviyorum" dedi.

Gündem

Bu ne rezillik! Galatasaray Coca Cola ile anlaşınca 'Filistin'e Özgürlük!' pankartını kaldırdı!

Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı!

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!
Aktüel

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!

Aileler istemiyor! Teşhirci Aleyna Tilki'nin ve LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin'in Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde olmasından aile..
Gündem

Dağ Tiyatrosundan 'canlı PKK heykelleri'yle mesaj: Son değil yeni bir başlangıç!

Silah bırakarak kendini feshettiğini ilan eden terör örgütü PKK, kuruluş yıldönümünü Suriye’de işgal ettikleri ilçede canlı PKK heykelleriyl..
Gündem

İmamoğlu’na şok! İlk davayı kaybetti… Yolsuzluğu inkar ettiği ilk davayı Tamar Tanrıyar’a açmıştı Mahkeme davayı reddetti

Ekrem İmamoğlu Ailesinin Açtığı İki Ayrı Tazminat Davası Reddedildi. Davanın reddedilmesi, İmamoğlu'nun siyasi kariyeri açısından önemli bir..
