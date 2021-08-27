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Ekonomi Kocaeli’nde ihracat rakamlarında rekor beklenti
Ekonomi

Kocaeli’nde ihracat rakamlarında rekor beklenti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ihracatın rekora yürüdüğüne işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 17:34:00 -
Kocaeli’nde ihracat rakamlarında rekor beklenti

Yavuz, şunları kaydetti: “Şehrimizde ihracat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına doğru koşuyor. İş insanlarımız sipariş yetiştirmekte sorun yaşıyor, konteyner bulmakta zorluk çekiyor. Şu anda ihracat rakamlarımız çok iyi bir seviyede. Kocaeli’nde işsizlik rakamları da inanılmaz boyutta düşüyor. Bu da ilin Türkiye ekonomisine katkısının arttığını ortaya koyuyor. Öyle görünüyor ki 2021 sonu itibarıyla yeni bir rekora ulaşacağız.”

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