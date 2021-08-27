Kocaeli’nde ihracat rakamlarında rekor beklenti

Yavuz, şunları kaydetti: “Şehrimizde ihracat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına doğru koşuyor. İş insanlarımız sipariş yetiştirmekte sorun yaşıyor, konteyner bulmakta zorluk çekiyor. Şu anda ihracat rakamlarımız çok iyi bir seviyede. Kocaeli’nde işsizlik rakamları da inanılmaz boyutta düşüyor. Bu da ilin Türkiye ekonomisine katkısının arttığını ortaya koyuyor. Öyle görünüyor ki 2021 sonu itibarıyla yeni bir rekora ulaşacağız.”