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Yerel Kocaeli'nde doğal gaz borusu delindi faciaya ramak kaldı
Yerel

Kocaeli'nde doğal gaz borusu delindi faciaya ramak kaldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kocaeli'nde doğal gaz borusu delindi faciaya ramak kaldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalışma sırasında doğal gaz boru hattının delinmesi paniğe neden oldu. Borudan basınçlı şekilde çıkan gaz metrelerce yükselirken, yoğun ses nedeniyle ekipler kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.

Kocaeli'nde Karadenizliler Mahallesi Fulya Sokak'ta yürütülen çalışma sırasında doğal gaz boru hattı delindi.

 

Borudan yüksek basınçla gaz çıkması üzerine bölgeye İZGAZ, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, gazın çıkış noktasına suyla müdahalede bulundu. İZGAZ ekipleri ise vanayı kapatarak hatta gaz akışını kesti.

 

Vanaların kapatılmasının ardından boru içerisinde kalan gazın tamamen boşalarak basıncın düşmesi beklendi. Bu sırada borudan çıkan gazın oluşturduğu yoğun ses çevrede paniğe neden olurken, olay yerindeki ekipler yüksek ses nedeniyle kulaklarını elleriyle kapatmak zorunda kaldı.

Basınçlı şekilde çıkan gazın metrelerce yüksekliğe ulaştığı ve havaya doğru fırladığı görüldü. Ekiplerin kontrollü müdahalesiyle bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, gazın tamamen boşalması bekleniyor.

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