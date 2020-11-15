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Aktüel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 23:43:34 -
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereköy Mahallesi Mustafa Dağıstanlı Caddesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, 14 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu, 4 satılması yasak hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 8 tabanca fişeği ele geçirildi, İ.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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