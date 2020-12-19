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Aktüel Kocaeli'de tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında
Aktüel

Kocaeli'de tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-12-19 21:39:39 -
Kocaeli'de tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın durakta bekleyen işçi servisine çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

D-100 kara yolunda 16 Aralık'ta meydana gelen kazaya ilişkin görüntülerde, tırın servis minibüsüne çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda, duraktaki bir kişinin tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde ilerleyen H.Ç. idaresindeki tır, durakta yolcu alan 41 P 0451 plakalı servis minibüsüne ve durağa çarpmıştı. Kazada, minibüsteki 1 kişi yaralanmıştı.

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