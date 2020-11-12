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Aktüel Kocaeli'de "sahte dolar"la alışveriş yapan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de "sahte dolar"la alışveriş yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:31:07 -
Kocaeli'de "sahte dolar"la alışveriş yapan 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sahte dolarla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sahte dolarla mağazalardan alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada sahte 100 dolarlık 5 banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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