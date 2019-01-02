Kocaeli'de otomobilden ateş açtılar: 1 ölü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir otomobilden ateş açılması sonucu arkadaşıyla sohbet eden Umut Duman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.02 Ocak 2019 Çarşamba 15:33
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Kimliği belirsiz kişiler ateş açtı
Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi'nde bir arkadaşı ile sohbet eden Umut Duman (40), beyaz renkli bir otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.
Kurtarılamadı
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Duman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis çalışma başlattı
Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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