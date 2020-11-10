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Aktüel Kocaeli'de otobüs ve tramvaydaki yolculardan Büyük Önder Atatürk'e saygı duruşu
Aktüel

Kocaeli'de otobüs ve tramvaydaki yolculardan Büyük Önder Atatürk'e saygı duruşu

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:54:04 -
Kocaeli'de otobüs ve tramvaydaki yolculardan Büyük Önder Atatürk'e saygı duruşu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında otobüs ve tramvaylardaki yolcular saygı duruşunda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark, cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma gününde farkındalık oluşturdu.

Seyir halindeki vatman ve şoförler, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında saat 09.05'te çalan sirenlerle otobüs ve tramvayları durdurdu.

Ata'ya saygı göstermek amacıyla otobüs ve tramvaydan inen vatman ve şoförler, saygı duruşunda bulundu.

Vatmanlar, "Bugün cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında saat 09.05'te tramvaylarımızı durdurarak 1 dakikalık saygı duruşuna geçeceğiz." anonsu yaptı.

Otobüs ve tramvaydaki yolcular da ayağa kalkarak 1 dakikalık saygı duruşuna katıldı.

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