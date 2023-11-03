Kocaeli'de laiklik eleştirisi yapan imam tutuklandı!

İtiraz üzerine yeniden değerlendirme yapan mahkeme, Metin Özcan’ın tutuklanmasına karar verdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hazreti Ali Camii'nde imamlık yaptığı belirtilen Metin Özcan, yaklaşık 10 gün önce bir mevlit töreninde yaptığı konuşma nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Atatürk'e hakaret" suçlarından tutuklandı.

Özcan'ın sosyal medyada yayınlanan konuşmasında, "Cumhuriyet'le birlikte İslam alimlerinin asılması kararları verildi. Halifelikler kalktı, medreseler kapatıldı, tekkeler kapatıldı. Alfabeler değiştirildi. Her şeyi bilen Müslüman hiçbir şey bilmez oldu. Tarihi iyi okuyun, iyi araştırın. Sevdikleri adamlar hiç de sevilecek adamlar değil. Allah bizi muhafaza etsin. Anneler; siz eğitin çocuklarınızı. Çocuğu okula sokan baldırı çıplak, ilim irfan yuvası adı altında hutbeler okutuluyor. Böyle bir şey yok. Ne eğitim var ne ilim irfan var. Ne eğitim var ne öğretim var. Oralara çocuğunuzu bırakıp da yetişecek diye bakmayın. Belki bir makama gelir ama makamı da rüşvete ve yanlışa kullanır" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Önce serbest kaldı, itiraz sonrası tutuklandı

Tepkilerin ardından gözaltına alınan imam Metin Özcan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısı ise bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine yeniden değerlendirme yapan mahkeme, Metin Özcan’ın tutuklanmasına karar verdi.

Özcan, tutuklanarak Kandıra cezaevine gönderilirken, Körfez İlçe Müftülüğü de imam hakkında idari soruşturma başlattı.

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