  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 319 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 319 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:00:38 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 319 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 319 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1927 iş yeri denetlendi, 20 bin 15 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 28, maske takmayan 195, sosyal mesafe kuralına uymayan 19 ve yasaklanan yerlerde sigara içen 65 kişi ile tedbirlere riayet etmeyen 12 işletmeciye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli de yakalandı.

Ayrıca koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine ilişkin denetimlerde de 1117 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'ın Esper'in yerine atadığı isim hızlı çıktı: Yeni savunma bakanından 'radikal' talimat!
Dünya

Trump'ın Esper'in yerine atadığı isim hızlı çıktı: Yeni savunma bakanından 'radikal' talimat!

ABD'nin yeni Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, bakanlık çalışanlarına gönderdiği yazıda "Tüm savaşlar bitmeli." ifadesini kullandı...
Abdullah Ağar duyurdu! Karabağ'dan kaçan Ermeniler, bakın ne yapıyor
Gündem

Abdullah Ağar duyurdu! Karabağ'dan kaçan Ermeniler, bakın ne yapıyor

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, büyük bir yenilgi yaşayan Ermenilerin, ölen yakınlarının mezarlarından kemiklerini aldığını ifade et..
Çin'de koronavirüs şoku! Bakın nerede rastlandı
Dünya

Çin'de koronavirüs şoku! Bakın nerede rastlandı

Çin'in Gansu eyaletindeki Lancou şehrinde, dondurulmuş karides paketinde yeni tip koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay