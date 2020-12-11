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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 297 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 297 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:22:44 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 297 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 297 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1390 iş yeri denetlendi, 18 bin 85 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 13, maske takma kuralına uymayan 116 kişi ve 3 işletme sahibine, sosyal mesafe kuralına uymayan 17 kişi ve bir işletmeciye, yasaklanan yerlerde sigara içen 43, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 102 kişi ile belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 2 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmaması amacıyla alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde 1531 araç kontrol edildi.

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