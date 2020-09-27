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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye idari para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye idari para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-27 03:30:39 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye idari para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 295 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1516 iş yeri denetlenirken, 16 bin 435 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 18, sosyal mesafe kurallarına uymayan 2, maske takmayan 275 kişiye idari para cezası verildi.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.


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