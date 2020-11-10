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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 252 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 252 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:35:21 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 252 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 252 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1882 iş yeri denetlendi, 24 bin 386 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 31, maske takma kuralına uymayan 186, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 22 kişi ile tedbirlere uymayan 13 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı.

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