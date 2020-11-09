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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 194 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 194 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 00:54:06 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 194 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 194 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 1487 iş yeri denetlendi, 19 bin 295 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 19, maske takma kuralına uymayan 162, sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

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